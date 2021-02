"Più attenzione ai giovani"

La sezione del PD cittadina, che siede all’opposizione in consiglio comunale, chiede quindi al sindaco Chiara Calati e all’assessore al Welfare e Pari Opportunità Patrizia Morani maggiore chiarezza sulle inziative attivate nei confronti di giovani e famiglie.

Magenta chiede attenzione ai giovani, una fascia di popolazione particolarmente colpita a livello sociale dall’emergenza sanitaria in atto. La sezione del PD cittadina, che siede all’opposizione in consiglio comunale, chiede quindi al sindaco Chiara Calati e all’assessore al Welfare e Pari Opportunità Patrizia Morani maggiore chiarezza sulle inziative attivate nei confronti di giovani e famiglie. Inoltre, si invita a convocare un tavolo di lavoro con realtà scolastiche, sportive e associative del territorio, perché si possa dare vita a un programma concreto di sostegno e tutela della salute e del benessere dei giovani magentini. “Da quasi un anno abbiamo dovuto rinunciare alla nostra quotidianità per contrastare, insieme, gli effetti di una disastrosa pandemia - si legge in una nota - Ora, dopo undici mesi e dopo svariate segnalazioni, risulta ancora più urgente e determinante dedicare tutte le nostre energie ai giovani, il nostro futuro. Probabilmente sono proprio le nuove generazioni ad aver subito maggiormente questo periodo. Se il primo lockdown può essere stato vissuto in maniera più leggera, quasi beneficiando del non alzarsi presto, del non avere orari e del non andare a scuola, l’autunno ha segnato un crollo emotivo fortissimo e l’aumento di stati di disagio, ansia e depressione”. Proprio per approfondire queste tematiche, in occasione della Settimana dell’Educazione, la Comunità Pastorale di Magenta, in collaborazione con Radio Magenta, l’associazione E.comunità e il Progetto ‘Adolescenza, Disagio giovanile, Territorio’, ha dato vita ad una serie di interventi ad esperti. Psicologi, dirigenti scolastici e professionisti dell’educazione sono intervenuti, insieme a don Emiliano Redaelli, per parlare di ‘I giovani ai tempi della pandemia’. Tutti i podcast sono disponibili sul canale SoundCloud di Radio Magenta.

