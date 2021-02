"No 'Foiba Rossa' a scuola"

Il comunicato dell'Anpi: "Apprendiamo con sollievo che il fumetto 'Foiba Rossa' non verrà distribuito ai ragazzi delle scuole Medie di Vanzaghello".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Anpi (Associazione Nazionale Parigiani Itaiani) apprende con sollievo da organi di stampa che il fumetto 'Foiba Rossa', edito da Ferrogallico, non verrà distribuito ai ragazzi delle scuole Medie di Vanzaghello, in quanto l'intero corpo docente lo ha ritenuto non idoneo al percorso educativo dei giovani. E' la riprova che la nostra denuncia di parzialità nel racconto dei fatti storici era fondata. La storia, per essere tale, deve rappresentare tutto il contesto nel quale si svolsero i fatti e tributare rispetto, umana pietà e comprensione per tutte le vittime di quella guerra e per le centinaia di migliaia di persone che lasciarono le loro terre. Pensiamo in particolare alle vittime civili innocenti come Norma Cossetto, violentata e uccisa a 23 anni da soldati jugoslavi e insignita della medaglia d'oro al valore civile dalla Repubblica Italiana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro