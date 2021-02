Sindaco e consiglio 'baby'

Proclamato, alle scuole Medie di Turbigo, il nuovo sindaco e il neo consiglio dei ragazzi e delle ragazze. Un progetto che va avanti ormai da anni e un'ulteriore occasione di crescita.

Giovani amministratori... crescono. E chissà che tra di loro, alla fine, non ci possa essere, tra qualche anno, un futuro sindaco o assessore, ma, intanto, si comincia da scuola. Già, perché proprio l'altro giorno alle Medie di Turbigo c'è stata la proclamazione ufficiale del nuovo primo cittadino e del neo consiglio dei ragazzi e delle ragazze. Ad indossare la fascia, allora, è stato Diego Marchegiani, mentre la sua vice è Arianna Tanzini e consiglieri Riccardo Nobili, Gabriele Nicotra, Sofia Caccia, Silvia Morrone e Tomer Jerbi. "Un'iniziativa che come Amministrazione stiamo portando avanti ormai da anni, nata praticamente durante il nostro primo mandato alla guida del paese - dice il sindaco Christian Garavaglia - Un progetto che intende far vivere ai giovani in prima persona il significato della rappresentatività, della capacità di fare scelte e del rispetto delle regole. Un'importante e ulteriore opportunità di crescita, per guardare al presente ed al futuro con responsabilità e senso civico. Come avviene in occasione, appunto, della proclamazione, anche in questa occasione, abbiamo messo a disposizione degli studenti 2 mila euro di budget da spendere per la scuola. Voglio fare i complimenti al neo sindaco 'baby' ed al consiglio; e un grazie agli assessori Marzia Artusi e Manila Leoni, per il fondamentale lavoro svolto, alla dirigente scolastica, Giuseppa Francone, al professor Giorgio Mita e a tutti i docenti, per l'attenzione che, quotidianamente, mettono con gli alunni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro