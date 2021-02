Covid Magnago: momento ancora delicato

Situazione che sta ancora in maniera importante interessando Magnago e Bienate. Ad oggi, infatti, sono 38 i positivi, 51 le quarantene e, purtroppo, c'è anche un altro decesso.

Scrive di "Una situazione da contagio per Covid-19 che sta ancora in maniera importante interessando anche la nostra Comunità", il sindaco di Magnago e Bienate Carla Picco. "Ad oggi, infatti, abbiamo 38 cittadini positivi, 51 in quarantena e purtroppo un nuovo decesso. Anche sul fronte scuola si registra una classe della Secondaria in isolamento - ribadisce - E' necessario, anzi obbligatorio, quindi, assumere comportamenti prudenti e rispettare con rigore le regole. Sappiamo tutti che mascherina e distanziamento sono un preziosissimo alleato per contenere e fermare il contagio, così come non da meno è rispettare quarantene ed isolamento, là dove richiesto. Chiedo a tutti uno sforzo ulteriore: il momento è ancora delicatissimo e molto dipende ancora da noi. Non vanifichiamo sforzi e sacrifici; tuteliamo la salute nostra e dei nostri cari".

