Studenti da... premio. Nonostante la pandemia, Arconate non rinuncia ad un momento importante per i 'suoi' giovani. Sabato 13 febbraio ecco la consegna delle borse di studio.

Studenti da... premio. Perché la pandemia non ferma un'iniziativa molto importante e sentita dalla comunità di Arconate. E, allora, ecco che proprio il prossimo sabato (13 febbraio), nel salone al piano terra del Centro Pensionati e Anziani, ci sarà la consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli. "Per me è molto importante, soprattutto in un momento come questo, premiare le eccellenze del nostro paese - ha scritto l'assessore Francesco Colombo - Il Covid ha rivoluzionato il modo di vivere la scuola e ha generato enormi difficoltà per i nostri alunni. Chi si è impegnato e ha studiato duramente in un anno così difficile, quindi, ha dimostrato di interpretare con molta serietà il ruolo di studente e, perché no, di cittadino. Ecco perché ci saremo, organizzando una cerimonia sobria e rispettosa di tutte le norme anti-contagio con distanziamento, mascherine e gel igienizzante". Come detto, l'appuntamento e tra pochi giorni: dalle 15.30 alle 16.15, spazio alla premiazione studenti che l’anno scorso sono usciti con 9 o 10 dall’esame di terza Media, quindi dalle 16.15 alle 17.15 toccherà ai ragazzi delle Superiori che hanno concluso con media pari o superiore a 8,5 o che hanno preso 100 o 100 e lode alla maturità e, infine, dalle 17.15 alle 17.30, spazio agli universitari che si sono laureati con 110 e 110 lode. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook.

