Vaccini Covid:"C'è l'ambulatorio"

Prima le vaccinazioni antinfluenzali, adesso il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo, è pronto a dare la disponibilità dell'ambulatorio comunale anche per i vaccini anti-Covid.

Prima le vaccinazioni antinfluenzali, adesso è pronto a dare la disponibilità dell'ambulatorio comunale anche per i vaccini anti-Covid. Ogni mezzo e struttura, insomma, per far fronte e, soprattutto, superare la difficile e delicata emergenza che, ormai da un anno, ci sta coinvolgendo. E, così, ecco che il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo, si è da subito fatto avanti per mettere a disposizione, qualora ve ne fosse la necessità, appunto i locali a fianco del palazzo Municipale per le eventuali somministrazioni. "Appena possibile - ha scritto il primo cittadino nosatese - sarà mia premura riferire all'Ats competente che il nostro ambulatorio può essere utilizzato per vaccinarsi contro il Coronavirus. Un tassello importante ritornare e ripensare alla normalità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro