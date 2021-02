Un sostegno per le nascite

Il comune di Bernate Ticino e l’assessorato al welfar danno il benvenuto ai nuovi cittadini di Bernate nati nell’anno 2020, attraverso il “Bonus Bebè”. Un contributo erogato senza distinzione di reddito a tutti i bambini nati nel 2020 e residenti nel comune. Le attuali norme anti-Covid 19 non permettono il consueto momento conviviale che caratterizzava la consegna del bonus gli anni precedenti. L’amministrazione informa che il bonus verrà erogato attraverso accredito diretto, mentre la consegna degli omaggi previsti avverà a domicilio.

