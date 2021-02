"Preoccupati per Giorno Ricordo"

Preoccupazione da parte dell'Anpi di Vanzaghello per ciò che il Comune proporrà per il Giorno del Ricordo alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Preoccupazione da parte dell'Anpi di Vanzaghello per ciò che il Comune proporrà per il Giorno del Ricordo alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. "Dopo l'incontro . infatti - scrive il direttivo - donerà un libretto a fumetti edito da Altaforte, che racconta la tragica vicenda della giovane donna Norma Cossetto. Anpi stà da anni cercando attraverso momenti di confronto e convegni di contrastare il disegno, in corso da tempo, di riduzione della storia ad uno strumento della politica. Soprattutto ci indegna l'utilizzo nei confronti delle giovani generazioni che saranno alla mercè di quella storia complessa che è il tema del confine orientale. Ricondurre tutto alla sola responsabilità slava è fuorviante e induce a dimenticare le gravissime responsabilità dei regimi nazista e fascista che scatenarono quella guerra - continuano - Lo scontro tra opposti nazionalismi condusse ad un confronto atroce che causò decine di milioni di morti; l'invasione italiana della Jugoslavia causò immani sofferenze, centinaia di migliaia di morti e odii fra i popoli confinanti che avevano convissuto per secoli. Questi odi possono essere piano piano sopiti col superamento dei nazionalismi attraverso la costruzione dell’Europa. Spiace, allora, constatare che vi siano forze più inclini ad eccitare gli animi piuttosto che a mettere a confronto le memorie e riconoscere sofferenze e ragioni reciproche. Non è un caso che a luglio 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente Sloveno Phaor si siano incontrati, e l’Italia, riconoscendone le responsabilità abbia restituito dopo 100 anni il Narodni Dom – Casa della Cultura - bruciata dai fascisti nel 1920. Invitiamo, dunque, tutti a riflettere; ai politici, il compito di non intorbidire le acque con polemiche pretestuose e a coloro che amano la storia non inquinata, invece, quello di studiare e capire".

