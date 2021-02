Kit per le lezioni in presenza

Le scuole del varesotto e dell’alto milanese fanno rete per ripristinare la didattica ibrida (parzialmente in presenza) grazie alla tecnologia.

Le scuole del territorio fanno rete per ripristinare la didattica in presenza con l’aiuto della tecnologia. Cinque nuovi istituti potranno offrire ai propri studenti la possibilità di frequentare le lezioni in presenza grazie al sistema di videoconferenza sviluppato da Elmec con tecnologia Logitech: il Liceo Galileo Galilei, l’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua e l’ISIS Bernocchi di Legnano, l’ITET G. Maggiolini e il Liceo Cavalleri di Parabiago. I kit per la videoconferenza sono stati donati grazie al prezioso supporto del Lions Club di Rescaldina Sempione: si tratta di un impianto che consente la trasmissione di immagini in alta risoluzione con un audio di qualità professionale. Il progetto è stato realizzato con il determinante sostegno di Lions Clubs International Foundation (LCIF) e con l'intervento dei precedenti governatori Lions Danilo Francesco Guerini Rocco e Carlo Massironi. La sperimentazione di questo kit per la videoconferenza creato appositamente da Elmec Informatica e Logitech era iniziata nel mese di settembre 2020 presso il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio grazie alla donazione effettuata al Liceo bustocco e ad altre tre scuole della provincia di Varese. Il kit si è rivelato poi decisivo nello sviluppo di un modello di didattica ibrida con presenza in classe del 50% degli studenti e collegamento in sincrono da casa dell’altro 50%. Il Liceo Crespi ha così potuto accogliere gli studenti nuovamente nelle proprie aule già dal 26 gennaio. Il successo dell’esperienza varesina ha portato al coinvolgimento dei Lions di Rescaldina per un contributo che consentisse di dotare ulteriori scuole delle tecnologie per permettere agli studenti di tornare, a turno, a vivere i rapporti sociali in totale sicurezza. “Era necessario trovare, con intelligenza e creatività, la soluzione più adeguata a garantire l’esperienza dell’insegnamento in presenza e il ritorno alla vita in classe in tutta sicurezza” spiega la professoressa Cristina Boracchi, dirigente del Liceo D. Crespi di Busto Arsizio (VA). “L’innovazione ci ha permesso di superare il gap percepito tra gli studenti attraverso una piena interattività audio e video in sincrono tra i ragazzi che sono presenti in aula e quelli che, per quella giornata, sono ancora nelle proprie case. Ci auguriamo che le soluzioni tecnologiche sviluppate nel 2020 in momento di emergenza possano, in questo nuovo anno, diventare strumenti sempre più diffusi per garantire una migliore qualità della vita dello studente e assicurare la continuità didattica a coloro che sono in situazioni di fragilità”. “Il Lions Club Rescaldina Sempione ha scelto per quest’anno come tema centrale della sua attività il contrasto all’abbandono scolastico. Il precoce abbandono degli studi senza arrivare alla maturità è una possibile causa di povertà future o addirittura di emarginazione culturale e sociale. In Italia l’abbandono scolastico è ancora alto e la pandemia con la conseguente didattica a distanza, a volte non ottimale, rischia di aumentare il numero di studenti che non completano il ciclo di studi. Per questo il club ha deciso di accogliere la proposta della professoressa Boracchi e di donare cinque apparati di videoconferenza ad altrettante scuole dell’Alto milanese” dice il Presidente del club, Gian Claudio Castellani. “La donazione è stata resa possibile grazie al generoso contributo dei nostri soci e al sostegno della fondazione internazionale dei Lions, LCIF, e permetterà ad altre scuole superiori del nostro territorio di proseguire la sperimentazione già avviata con successo”. Il kit per la videoconferenza di Logitech include un apparato per la collaboration, che può connettere con un click qualsiasi dispositivo ai display delle sale, il meeting dal singolo device (pc, tablet, smartphone) viene trasmesso in tutta la sala. Una soluzione che abbatte di fatto molte delle barriere logistiche dei meeting virtuali: tempo passato a collegare le periferiche e i vari cavi, difficoltà nel far funzionare il sistema, spesso obsoleto, installato nelle sale, problemi con software non compatibili o inutilizzati e che vuole essere di semplice attivazione ed utilizzo. Quest’ultimo aspetto è infatti fondamentale se si vuole dotare la scuola di oggi di apparecchiature performanti, ma anche adatte ad essere utilizzate con facilità da qualsiasi tipo di operatore. “Siamo felici che la soluzione sviluppata da Elmec con tecnologia Logitech e donata al Liceo Crespi e ad altre tre scuole delle provincia, possa ora essere utile a un numero sempre maggiore di realtà scolastiche” afferma Alessandro Ballerio, Amministratore Delegato di Elmec Informatica. “Come leader nel settore dei servizi IT sentiamo una grande responsabilità verso l’educazione, un settore che può trarre beneficio dall’innovazione, come già accaduto con l’impiego del robot IVO che abbiamo donato alla Fondazione Ascoli per assicurare la continuità didattica verso i bambini ospedalizzati. Innovazione, creatività e attenzione al territorio sono i tre ingredienti per dare un contributo utile a migliorare la vita quotidiana sia durante la pandemia, sia nel ritorno alla normalità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro