Scalpita la 'Compagnia dei Golosi'

Il 2021 è appena iniziato ma la Compagnia dei Gelosi già scalpita dai suoi canali social con una ridda di iniziative on line: da domenica 14 febbraio le fiabe de “Le mille e una notte”; da giovedì 25 febbraio la rubrica “Pillole gelose”; da giovedì 25 marzo l’irridente “Convivio infernale”.

Anno che va, anno che viene. Su quello passato meglio non tornare: abbiamo già versato le dovute lacrime. E anche se per molti aspetti il 2021 si è presentato alquanto simile al precedente, la Compagnia teatrale dei Gelosi ha deciso di rimboccarsi le maniche e rinunciare ai fazzoletti. Tanta voglia di sperimentare, un pizzico di audacia e - nascosto dietro la mascherina - un sorriso scanzonato saranno le armi che la truppa dei Gelosi sfodererà nei mesi a venire.

I frutti già si vedono: un rinnovato modo di stare insieme per fare cultura, unito ad un’attenta programmazione, ha portato il progetto “Gelosi Favolosi” - già testato recentemente sui social come raccoglitore di favole per bambini - ad arricchirsi di iniziative dedicate anche ai grandi. Molta carne al fuoco, dunque, nei “Gelosi Favolosi 2021”: ecco un assaggio dei primi appuntamenti.

Domenica 14 Febbraio è la data di partenza di un nuovo ciclo di fiabe dal misterioso profumo d’Oriente, tratte da “Le mille e una notte”. Certamente non è un caso che una storia d’amore, seppur sui generis, debutti proprio il giorno della festa degli innamorati!

“Pillole Gelose” invece è una rubrica a-periodica dedicata alla storia del teatro e alle sue curiosità: il 25 febbraio, Giornata mondiale della Commedia dell’arte, è senz’altro la data più indicata per il suo esordio.

Infine, ma non ultimo, un doveroso tributo per il settecentenario della morte di Dante Alighieri. “Convivio Infernale” sarà lo scoppiettante e divertente omaggio alla Divina Commedia che i Gelosi diffonderanno dai loro canali social a partire dal Dantedì, il 25 marzo, giorno convenzionalmente scelto per celebrare l’inizio di quel viaggio meraviglioso verso il Bene che il Sommo Poeta ci invita da sempre a cominciare - come lui fece - nel mezzo del cammin di nostra vita. O in qualsiasi altro momento - aggiungiamo noi - purché, data l’importanza della meta… prima o poi si parta!

Info e aggiornamenti su Facebook, Twitter e Instagram @compagniadeigelosi e sul canale YouTube MarVen & Gelosi.

