Professore e dirigente ad altissimi livelli: il curriculum di Mario Draghi lo precede, la sua figura raccoglie consensi amplissimi

Il presidente Mattarella ha convocato oggi al Quirinale il già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi per un colloquio preliminare all’incarico di governo. Con tutta probabilità sarà lui a guidare l’Italia fino al marzo 2023, momento di fine naturale di legislatura.

Ma chi è Mario Draghi? Il suo curriculum lo precede: basti citare solo le sue nove (nove) lauree ad honorem. Romano, nasce nell’immediato dopoguerra da una famiglia benestante. Nella capitale completa la sua formazione fino alla laurea in Economia presso la Sapienza; continua gli studi dottorali in America al MIT di Booston, per poi intraprendere la carriera accademica di nuovo qui in Italia. Nel frattempo assume anche diversi incarichi politici, come direttore generale del Ministero del tesoro, sotto numerosissimi governi che tutti gli confermarono l’incarico. Nel 2005 approda alla Banca d’Italia come governatore, carica che ricoprirà fino al 2011, anno in cui assumerà la guida della Banca centrale europea, mantenuta fino al 2019.

Mario Draghi è un convinto europeista: basti ricordare la ormai celebre espressione “whatever it takes”, “qualunque cosa serva”, pronunciata nel 2012 dicendo che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di salvare la moneta unica europea dalla crisi monetaria innescata dal debito greco. Proprio questo è stato il motivo, insieme con la larghissima approvazione di cui gode Draghi (quasi unilaterale), per cui è stato scelto il suo profilo: per garantire un biennio di stabilità esecutiva ed economica, all’interno di quelle dinamiche economiche europee (che lui conosce meglio di chiunque altro) che potranno portare all’Italia un tesoretto di oltre 200 miliardi di Euro.

