Un solo reparto Covid-19 attivo a Magenta e sempre meno pazienti. Il dottor Nicola Mumoli si concentra così sul post-malattia: "Abbiamo attivato un ambulatorio per chi ha combattuto il Coronavirus".

In un momento in cui, parlando piano, la situazione emergenziale va progressivamente migliorando, l'Ospedale Fornaroli di Magenta ha aperto l'Ambulatorio Post Covid.

"Si tratta di un ambulatorio dedicato a tutti i pazienti che abbiamo curato e assistito in questi mesi - ci spiega il dottor Nicola Mumoli, responsabile di Medicina interna - Solo nella 'seconda ondata' sono passati nei nostri reparti di Magenta e Abbiategrasso oltre 700 pazienti".

La nuova struttura, ubicata presso i poliambulatori, è attiva da ieri (lunedì 1 febbraio) e per accedervi basta un'impegnativa del proprio medico di base. "Quando dimettiamo un paziente raccomandiamo sempre di fare un controllo dopo un mese e dopo tre mesi - continua il dottor Mumoli - perchè spesso alcuni strascichi proseguono per un po' di tempo. Se prima eravamo direttamente noi a contattare i pazienti ora sono loro che possono rivolgersi a noi".

Una importante opportunità per i numerosi cittadini del territorio abbiatense e magentino, che hanno dovuto lottare in questi mesi contro il Covid-19, un 'nemico' che ora sembra meno aggressivo: "In questo periodo la situazione va sicuramente migliorando - prosegue - ora viaggiamo al ritmo di un ricovero ogni giorno o ogni due, quindi è rimasto aperto e attivo un solo reparto per Covid-19. Speriamo davvero di arrivare a breve a poter chiudere anche questo, sempre però attenti e pronti a intervenire, anche se speriamo non ve ne sia bisogno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro