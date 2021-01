Brasile: proroga blocco voli

Una nuova ordinanza, sempre a firma del ministro della Salute, Roberto Speranza: proroga al blocco dei voli in partenza dal Brasile e divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. "Manteniamo l’approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid - scrive lo stesso Speranza".

