Bando 'borghi storici'

Regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro per realizzare interventi pubblici finalizzati a promuovere azioni di valorizzazione dei borghi storici. Queste risorse sono stanziate per il biennio 2021-2022 sul fondo "Interventi per la ripresa economica" (l.r. n. 9 del 2020) e sono destinate ai Comuni, in forma singola o associata. Sul portale regionale Bandi Online è pubblicato il bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici", approvato con decreto n. 248 del 2021 e pubblicato sul BURL n. 3, serie Ordinaria, del 20 gennaio 2021. Sarà possibile presentare istanza di contributo per progetti di: recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico (possono rientrare, ad esempio, mura/pavimentazioni), tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità infrastrutture per l’erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, etc.). I criteri per l'emanazione del bando al quale i Comuni potranno partecipare per richiedere i contributi necessari ad avviare gli interventi sono approvati con d.g.r. n. 3945 del 30 novembre 2020, pubblicata sul BURL n. 49, Serie Ordinaria, del 4 dicembre 2020. Gli interventi proposti dovranno riguardare aree/immobili di proprietà pubblica, cioè di proprietà del Comune che presenta l'istanza o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del Comune istante; per l'attuazione degli interventi dovranno essere rispettati i tempi indicati nei provvedimenti attuativi (inizio lavori entro il 30 novembre 2021 e collaudo o certificato di regolare esecuzione entro il 20 novembre 2022). Il finanziamento è previsto nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili. Saranno ritenute ammissibili le spese in conto capitale sia relative alla realizzazione di opere e lavori che alle spese tecniche. I finanziamenti saranno cumulabili con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, da provvedimenti nazionali e dell'UE, ma non con eventuali altri finanziamenti regionali.

