Zona gialla: cosa si può fare?

Attesa, particolarmente sperata, ancora di 'salvezza' per molte attività economiche: da lunedì 1 febbraio la Lombardia diviene ufficialmente 'zona gialla'. Ma cosa si potrà fare? Alcune norme come il 'coprifuoco' serale e le chiusure di alcune tipolegie di servizi (palestre, stadi, ecc) rimangono comunque valide.

1 - Posso spostarmi liberamente?

Durante la giornata sì, ma dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco.

2 - Posso uscire dopo le 22?

Soltanto per «comprovate esigenze», dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze.

3 - Devo avere l’autocertificazione?

Sì se esco dopo le 22. Il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento e consegnato in caso di controllo. Non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va, per rispetto della privacy.

4 - I bar sono aperti?

Sì, ma non oltre le 18.

5 - E i ristoranti?

Sì, fino alle 18 e non oltre. Dopo lei sei di sera è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22 si può prendere cibo da asporto, che però non può essere consumato nelle adiacenze dell’esercizio o comunque all’aperto.

6 - È consentito visitare un museo?

I musei e le mostre sono aperti «dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi» e con ingressi contingentati

7 - Posso recarmi in un centro commerciale?

Ne i giorni feriali sì, mentre saranno chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari che si trovano dentro i centri commerciali resteranno aperti.

8 - Si possono andare a trovare amici e parenti?

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio regionale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

