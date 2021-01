L'associazione 'Insieme è meglio' di San Giorgio su Legnano propone un servizio di colloquio telefonico per le persone in preda alla solitudine e desiderose di scambiare quattro chiacchiere di socializzazione e di sfogo della loro situazione difficile.

Non solo scompensi di salute e problemi economici. La pandemia tuttora in atto può generare, infatti, qualche contraccolpo anche sul piano psicologico e sulla fiducia nel domani. Per aiutare a non finirne nella morsa, l'associazione 'Insieme è meglio' di San Giorgio su Legnano propone un servizio di colloquio telefonico per le persone in preda alla solitudine e desiderose di scambiare quattro chiacchiere di socializzazione e di sfogo della loro situazione difficile. Il servizio è stato appunto chiamato 'Siamo in contatto... telefonico'. L'associazione ne spiega sia la genesi sia le modalità di svolgimento in una nota: "Alcune nostre volontarie - vi si legge- chiameranno le persone che ne faranno richiesta un paio di volte la settimana per fare quattro chiacchiere telefoniche e cercare così di spezzare un po' la mancanza di socializzazione che questo virus continua a imporci". Certo, non è come la socializzazione in presenza o la compagnia fisica di una persona cara ma rappresenta comunque un ausilio di tutto rilievo. Per poter beneficiare del servizio occorrerà chiamare la sede di via Cavour al numero 0331/411786 dalle 10 alle 12 tra lunedì e venerdì.

