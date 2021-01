Popolazione: segno più

Aumenta di 652 unità la popolazione residente a Legnano nel 2020. Dalle 59 mila 469 persone registrate il 31 dicembre 2019 si è passati alle 60 mila 121 di dodici mesi dopo.

Aumenta di 652 unità la popolazione residente a Legnano nel 2020. Dalle 59 mila 469 persone registrate il 31 dicembre 2019 si è passati alle 60 mila 121 di dodici mesi dopo. Una crescita riconducibile fondamentalmente al saldo positivo migratorio (+1180) che annulla gli effetti del saldo fra nati e morti, che risulta invece in passivo (- 374). Nel dettaglio, la composizione della popolazione legnanese vede la prevalenza delle donne sugli uomini (31mila 120 contro 29mila 001); prevalenza che si ritrova anche nella popolazione straniera (7385 persone, contro le 7114 di fine 2019) dove le donne prevalgono sugli uomini con 3mila 827 unità contro 3mila 558. Gli stranieri sono il 12,28% della popolazione. I legnanesi nati nel 2020 sono stati 406 (erano 465 nel 2019) e di questi 99 sono stranieri (erano 112 nel 2019), contro i 780 deceduti (621 nel 2019), di cui 15 stranieri. La composizione dei nuovi iscritti ha visto 2mila 528 persone provenire da altri Comuni Italiani (di cui 619 stranieri) e 338 dall’estero (di cui 274 stranieri). Numeri decisamente più alti rispetto ai 1476 del 2019 (1251 da altre parti dell’Italia e 225 dall’estero). Tra i cancellati 1.540 sono emigrati in altri Comuni, 152 all’estero; 228 sono stati depennati per irreperibilità e 66 per omessa dichiarazione della dimora abituale. Sono 158 in tutto le persone che nel 2020 a Legnano hanno acquisito la cittadinanza italiana. I nuclei familiari sono 26 mila 518 contro i 26 mila 179 del 2019. Gli iscritti nelle 'convivenze', ossia nelle Rsa o in regime di housing sociale sono 417.

Le nazionalità straniere più presenti sono: Albania con 1.131 persone (563 uomini e 568 donne), seguita dalla Romania con 642 (257 uomini e 385 donne), Cina con 531 (267 uomini e 264 donne), Pakistan con 500 (305 uomini e 195 donne), Perù con 493 (202 uomini e 291 donne), Ecaudor con 476 (212 uomini e 264 donne), Bangladesh con 438 (285 uomini e 153 donne). Con la Brexit i dodici cittadini del Regno Unito residenti a Legnano sono passati dallo stato di comunitari a quello di extracomunitari. Sono state 30 le disposizioni anticipate di trattamento (più comunemente testamento biologico) consegnate contro le 71 del 2020. Passando alle statistiche degli eventi di competenza dello Stato civile sul territorio, i nati a Legnano sono stati 425 (213 maschi e 212 femmine). Di questi 153 hanno almeno un genitore straniero. Nel 2019 i nati in città erano stati 485. I morti sul territorio di Legnano sono stati 1.510 (797 m e 713 f), di cui 29 stranieri. I morti a Legnano erano stati 1.122 nel 2019. Sul territorio, da marzo a dicembre, i morti per covid conclamato o per polmonite virale sono stati 402; 272 di questi sono stati dichiarati ufficialmente affetti da covid19 (102 fra marzo e settembre, 170 fra ottobre e dicembre).

Sono stati 109 i matrimoni celebrati a Legnano, di cui 80 con rito civile contro i 155 del 2019 (111 con rito civile nel 2019). Separazioni e divorzi hanno fatto registrare un calo rispetto al 2019 passando da 55 a 43. Una è stata l’unione civile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro