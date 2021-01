Distretti Commercio: rifinanziamento

Giunta Lombardia: rifinanziamento della misura 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana' mettendo a disposizione 941.029 euro.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha dato il via al rifinanziamento della misura 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana' mettendo a disposizione 941.029 euro. Il nuovo stanziamento finanziario servirà per concedere i contributi richiesti a tutti i progetti ammessi che non avevano ricevuto finanziamento a causa esaurimento delle risorse. La prima graduatoria approvata ha ritenuto ammissibili 121 progetti, per una richiesta totale in conto capitale di 8.071.029 euro a fronte di una disponibilità residua di soli € 7.130.000 di euro che ha garantito una copertura di 106 progetti. GUIDESI: ANDIAMO INCONTRO AI TERRITORI - "Un ulteriore sforzo economico di Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Guidesi - per andare incontro ai nostri Territori e ai nostri cittadini. Grazie a questo ulteriore intervento siamo riusciti a finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili per un investimento totale di oltre 8 milioni di euro".

