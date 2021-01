Finto medico per la truffa

Malvivente in azione. Finto medico dice alla mamma della presunta figlia che quest'ultima per guarire dal Covid necessita di terapie costose, altrimenti potrebbe morire.

Malviventi sempre più spregiudicati. A Magenta si sono registrate due odiose truffe negli ultimi giorni. Tanto che è stato lo stesso comandante dei Carabinieri, maresciallo Massimo Simone, a chiedere l’aiuto del parroco don Giuseppe Marinoni a spendere due parole durante la santa messa per mettere in guardia gli anziani. Ecco come fanno: un fantomatico dottore dice alla mamma della presunta figlia che quest'ultima per guarire dal Covid necessita di terapie costose, altrimenti potrebbe morire. Per acquistare questi farmaci servono soldi. A questo punto la falsa figlia chiede alla mamma di raccogliere il denaro e gli oggetti in oro che ha in casa e metterli in una busta. Di li a breve si sarebbe presentato un individuo al quale consegnare il tutto, cosa che è purtroppo accaduta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro