"Lo sterminio dimenticato..."

In occasione della Giornata della Memoria, la sezione A.N.P.I. Inveruno e Cuggiono in collaborazione con il Comune di Inveruno e 'Il laboratorio delle idee', propone una serata dedicata allo sterminio dimenticato degli omosessuali, venerdì 19 gennaio alle 21. Per accedere occorre semplicemente cliccare sul link sottostante all'ora indicata: https://us02web.zoom.us/j/84346414365?pwd=VXJwS2ZQdS84ak5VY1lqbzZHMlFQZz... (ID riunione: 843 4641; Passcode: 519791). "La persecuzione delle persone LGBTIQ+ compiute dai nazisti e dal regime fascista in Italia sono spesso dimenticate. Senza memoria, anche se in forme e modi di versi, la storia è destinata a ripetersi - spiegano i promotori dell'evento - Una serata per ricordare e riflettere. Con Roberto Muzzetta, Giorgio Lupi, Filippo Trottelli, Francesco Faraoni, Stefano Gibilisco, Daniele Tamborini".

