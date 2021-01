Volantino contro la giunta

I componenti della giunta di Legnano si sono visti recapitare a casa un volantino anonimo diffamatorio e denigratorio. Messaggio di vicinanza dal Partito Democratico.

L'identità di chi lo abbia commesso è avvolta nel mistero. Ma la condanna è ferma. Il Partito Democratico esprime attraverso un comunicato la sua vicinanza, si legge, "Ai componenti della giunta legnanese che si sono visti recapitare a casa un volantino anonimo diffamatorio e denigratorio". Che la temperatura del dibattito politico sotto il cielo di Legnano, dal decollo della nuova esperienza amministrativa, abbia raggiunto livelli di incandescenza basta scorrere l'andamento di un qualunque consiglio comunale svoltosi finora per capirlo. Ma, finora, a questo scenario non si era mai pervenuti. Il PD parla di "Un attacco di carattere politico che non può che essere giudicato vile e antidemocratico, e vogliamo credere che si sia trattato di un'azione isolata da parte di qualche fanatico". L'invito del Pd è quindi a un generale rasserenamento degli animi: "Lasciamo da parte particolarismi e attacchi strumentali - si legge ancora - che alcune opposizioni stanno perseguendo con particolare animosità, sia sui media che nei luoghi istituzionali, la coalizione invita tutte le forze politiche ad abbassare i toni e a rientrare nell'ambito di quel confronto aperto e costruttivo, pur nelle diversità, che ha come obiettivo primario il bene comune della città di Legnano". Un episodio da cui anche alcuni consiglieri di minoranza hanno preso le distanze nell'ultima assise consiliare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro