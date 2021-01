Ordinanza per area centro commerciale 'Cantoni'

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha firmato un’ordinanza di sicurezza contingibile e urgente che limita la vendita delle bevande alcoliche per asporto fino al 31 maggio 2021.

A seguito delle segnalazioni dei residenti che hanno lamentato dal dicembre 2020 “Situazioni di degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana” intorno all’area del Centro commerciale 'Galleria Cantoni' causate da “Schiamazzi e abuso di alcolici, stati di ubriachezza molesta e principi di risse tra gruppi di giovani”, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha firmato un’ordinanza di sicurezza contingibile e urgente che limita la vendita delle bevande alcoliche per asporto e che avrà validità sino al 31 maggio 2021. In base all’ordinanza i gestori delle attività e dei pubblici esercizi presso il centro commerciale non potranno vendere bevande alcoliche per asporto se non accompagnate da altra merce di valore almeno equivalente. L’amministratore del condominio del centro commerciale dovrà regolamentare la fruizione dei servizi igienici per il pubblico dietro richiesta delle chiavi alla attività economiche in loco. Sarà vietato lo “Stazionamento inoperoso” in corrispondenza delle porte di evacuazione di sicurezza del parcheggio sotterraneo dell’area e il “bivacco” all’interno e all’esterno del centro commerciale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro