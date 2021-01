Tamponi al 'PalaBorsani'

E' stato attivato al 'PalaBorsani' e servirà per l'effettuazione dei tamponi rapidi molecolari. Anche Castellanza ha il suo centro tamponi drive in anti-Covid.

E' stato attivato al 'PalaBorsani' e servirà per l'effettuazione dei tamponi rapidi molecolari. Anche Castellanza ha il suo centro tamponi drive in anti-Covid. Con grande soddisfazione Marco Tajana ha annunciato la partnership tra varie realtà e la sua società 'Sport+Knights Event'. Il 'PalaBorsani', come ha evidenziato anche Giancarlo Zanoli, regional manager di 'Lifebrain', consentirà sia l'effettuazione dei due tipi di tamponi che la somministrazione dei vaccni. "La sinergia che si è venuta a creare tra una realtà nazionale che vanta 330 strutture in tutta Italia e un'importante organizzazione come quella di Medical Group rappresentato dalla figura del founder e chief executive officer Alessandro Giglio - spiega il Comune in una nota". E' stato peraltro evidenziato come la struttura si collochi in un puntodi confluenza tra i due territori del Legnanese e del Varesotto e sia atta, quindi, a servire un ampio bacino d'utenza. "La volontà - spiega ancora il Comune - è quella di accogliere le richieste che non perverranno solamente dal territorio squisitamente circostante ma anche di persone residenti in altri comuni, il servizio avrà il compito di migliorare giorno dopo giorno, adeguandosi a quelle che saranno le necessità e diventando un punto di distribuzione del vaccino se gli organi nazionali renderanno possibile la somministrazione". La prenotazione avverrà sul profilo del gruppo 'Lifebrain' allo 0331/442566. Il tampone avrà un costo di 35 euro. Della collaborazione si dichiara soddisfatta anche il primo cittadino castellanzese Mirella Cerini: "Esprimo tutta la mia soddisfazione per come sia stata colta in pieno da parte di Sport *Knights event e da Lifebrain, in collaborazione con il Medical Group di Castellanza l'idea di un drive in per effettuare tamponi rapidi e molecolari, si tratta di un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente e che a sposare pienamente una necessità sul territorio e che servirà non soltanto i residenti del territorio ma anche quelli di altri Comuni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro