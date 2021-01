Un volo di speranza

"È partito questa mattina dall'aeroporto di Milano Malpensa il volo privato che trasporterà Deborah Iori, affetta da una malattia rara, a Dallas".

"È partito questa mattina dall'aeroporto di Milano Malpensa il volo privato che trasporterà Deborah Iori, affetta da una malattia rara, a Dallas, nell'unico centro al mondo in grado di fornirle le cure necessarie". Lo comunica Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. "Grazie all'impegno di Regione Lombardia, in collaborazione con Ats - spiega l'assessore Locatelli - è stato possibile organizzare questo prezioso viaggio per Deborah, la quale soffre di una forma di mitocondriopatia e per via del blocco dei voli intercontinentali diretti dovuto alla pandemia, non avrebbe potuto raggiungere il centro negli Stati Uniti in tempi brevi". "Il ricovero di Deborah, residente a Sangiano, in provincia di Varese - aggiunge l'assessore - è previsto già nella giornata di oggi. Siamo soddisfatti che il lavoro di squadra ci abbia consentito di rispondere al suo appello e di poterle garantire le cure indispensabili per la sua sopravvivenza". "Al suo ritorno - conclude l'assessore Locatelli - sarà mia premura mettermi subito in contatto con Deborah, alla quale auguriamo di rimettersi presto".

