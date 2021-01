Snowboard cross: Coppa del Mondo

Lo snowboard cross sarà di scena sulle nevi della Valmalenco il prossimo weekend, con due tappe della Coppa del Mondo maschile e femminile. Dal 22 al 24 gennaio.

Lo snowboard cross sarà di scena sulle nevi della Valmalenco il prossimo weekend, con due tappe della Coppa del Mondo maschile e femminile. Dal 22 al 24 gennaio sono, infatti, in programma le prime gare del 2021 della SBX World Cup. All'evento presenzieranno Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi, e Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni. "Con questo doppio appuntamento, la Lombardia - sottolinea il sottosegretario - si conferma protagonista nello sport di livello internazionale, nonostante tutte le difficoltà legate al Covid". NEVE IN ABBONDANZA E UN PERCORSO DI GRANDE LIVELLO - "Specialità olimpica di grande spettacolarità, lo snowboard cross - prosegue Rossi - animerà per tre giorni le nostre splendide montagne. Neve in abbondanza e un percorso di grande livello aspettano i big mondiali a Chiesa Valmalenco per il primo evento dell'anno. Giocare in casa regalerà alle azzurre e agli azzurri forti stimoli. A causa dell'emergenza Covid-19, purtroppo, non potranno contare sul calore del pubblico delle grandi occasioni. Io, comunque, sarò a tifare a bordo pista e farò sentire alla nostra squadra il supporto di tutta la Lombardia, l'ho promesso a Michela Moioli". TRE GIORNI DI GARE A PORTE CHIUSE CAUSA COVID - I migliori atleti mondiali della specialità si affronteranno in Valmalenco alla caccia del podio lungo un tracciato di 700 metri ricco di gobbe e passaggi tecnici. La squadra azzurra schiererà come punta di diamante la campionessa olimpica Michela Moioli. A causa dell'emergenza Covid la manifestazione si svolgerà a porte chiuse. Venerdì si disputeranno le qualifiche, sabato è prevista la prima delle due prove di Coppa del Mondo, domenica la seconda. "Per la Valmalenco - conclude Rossi - quest'appuntamento riveste un'importanza rilevante. Due prove di Coppa con date così ravvicinate rappresentano, infatti, una bella sfida ma sono sicuro che gli organizzatori faranno, come già in passato, un lavoro impeccabile". SERTORI: IN RISALTO CAPACITÀ ORGANIZZATIVA LOMBARDA - "La manifestazione - chiosa l'assessore Massimo Sertori - anche se si svolgerà a porte chiuse per via delle misure anti Covid sarà una vetrina importante. Mostrerà agli appassionati di tutto il mondo della specialità i paesaggi fantastici e la bellissima località sciistica della Valmalenco. Inoltre, sarà un'opportunità per mettere in risalto la capacità professionale e tecnica degli organizzatori, certamente all'altezza di un evento mondiale. Una occasione importante dove sport e bellezza del territorio saranno assoluti protagonisti".

