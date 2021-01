Tangenzialina: 'via' ai lavori

Lunedì è stato infatti abbattuto uno dei ponti storici: iniziano così ufficialmente i lavori per la realizzazione della 'tangenzialina' cittadina.

Lunedì 18 gennaio è stata una giornata che entrerà sicuramente nei libri di storia, almeno in quelli di Bernate Ticino. È stato infatti abbattuto uno dei ponti storici che da via Cavour porta alle cascine S. Antonio, Roma e Molinetto. La demolizione rientra nel piano di realizzazione della “tangenzialina”, una circonvallazione esterna a Bernate che possa snellire il passaggio sul ponte del Naviglio. Dopo la firma, lo scorso 7 ottobre, del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori, nella giornata di mercoledì 11 novembre è stato firmato il verbale di consegna lavori. Qualche settimana si è resa necessaria per l’allestimento e la preparazione del cantiere tenendo conto del periodo natalizio.

Un’opera tanto attesa quanto voluta.

L’amministrazione comunale ha condiviso con la popolazione il video delle operazioni di abbattimento, garantendo una puntuale documentazione foto e video dello stato di avanzamento dei lavori, tramite il sito internet e i social.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro