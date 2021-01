Completamento Ztl: chiude corso Magenta

Da giovedì 21 gennaio chiude al traffico veicolare corso Magenta nel tratto compreso tra via Giulini e via Ratti a Legnano per la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e per il completamento della pavimentazione nella Ztl Centro.

Da giovedì 21 gennaio chiude al traffico veicolare corso Magenta nel tratto compreso tra via Giulini e via Ratti a Legnano per la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e per il completamento della pavimentazione nella Ztl Centro. L’intervento segue quello di settembre nel tratto compreso fra l’intersezione con via XVV Aprile e via Giulini e vedrà continuare la posa di cubetti e lastre in porfido. Il 28 gennaio chiuderà anche via XXV Aprile per il proseguimento della posa della pavimentazione in porfido che arriverà sino all’ingresso del garage interrato. La durata dei lavori è prevista in due mesi. L’importo dell’intervento ammonta a circa 250mila euro. In seguito si provvederà anche alla piantumazione di bagolari in corso Magenta e di pyrus in via XXV Aprile. "Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano e della necessità di limitarli il più possibile – dichiara l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi – e per questo, subito dopo Natale, ci siamo confrontati con i rappresentanti delle attività commerciali sul momento più opportuno per avviare il cantiere. La risposta è stata di cominciare il prima possibile; fra l’altro i primi giorni di cantiere coincideranno con il periodo di zona rossa. Sull’intervento in quanto tale, finanziato con avanzo di amministrazione, portiamo a compimento un progetto per dare coerenza all’assetto della Ztl centrale". Proprio in questi giorni è in corso da parte della Polizia locale la distribuzione di volantini informativi ai residenti sulle variazioni della viabilità e per il rilascio di permessi di sosta nelle aree vicine alla Ztl.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro