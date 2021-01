"Mai pensato vaccini-reddito"

"Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito" - ha dichiarato il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti. "Il Pil è indicatore finanziario, produttivo, economico".

"Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, rispondendo in aula consiliare ad un'interrogazione a risposta immediata. "Il Pil cui io ho fatto riferimento è un indicatore finanziario, produttivo, economico. Regione Lombardia - ha continuato - è motore d'Italia. Il rischio per questa Regione è oggi quello di fermarsi per troppo tempo, di fermare il lavoro, la vita sociale e la filiera produttiva e questo penalizzerebbe tutta l'Italia. Per questo, come abbiamo già detto, Lombardia non merita di restare in zona rossa".

