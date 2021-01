Lombardia: presentato ricorso

"Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha collocato la Lombardia in zona rossa".

"Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha collocato la Lombardia in zona rossa". Lo aveva annunciato proprio nei giorni scorsi il presidente Attilio Fontana e, adesso, lo ha ufficializzato. "I dati su cui si basa la decisione del Governo, risalgono a un periodo precedente e non sono attuali. Chiediamo di rivedere i parametri su cui poggia l'assegnazione di zone di colore differente. La Lombardia dovrebbe essere in zona arancione".

