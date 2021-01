Folio, una poltrona da premio

Folio rappresenta il perfetto connubio tra il design di Raffaello Galiotto e il lungo know-how dell’azienda che ha permesso di sfruttare la flessibilità e l’elasticità del polipropilene.

La poltrona relax Folio è stata premiata con un GOOD DESIGN® Award 2020 dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies.

Folio rappresenta il perfetto connubio tra il design di Raffaello Galiotto e il lungo know-how dell’azienda che ha permesso di sfruttare la flessibilità e l’elasticità del polipropilene per realizzare una poltrona performante, ergonomica e dalla forte personalità.

Si tratta di una poltrona relax a due posizioni per l’outdoor in polipropilene fiberglass. E’ proposta su base fissa o a dondolo, quest’ultima ottenibile semplicemente applicando alla base, al posto dei piedini, il kit Rocking composto da 2 slitte in polipropilene.

L’ampia e avvolgente scocca di schienale e seduta di Folio è costituita da un unico foglio (da cui il nome) in polipropilene traforato decorato con motivo a quadri, dal design sapientemente curvato in modo da bilanciare perfettamente rigidità ed elasticità di seduta e schienale.

La mobilità di Folio è stata ideata senza alcuna interruzione di forma, evitando l’ausilio di elementi di congiunzione o di rotazione. Soluzioni tecniche avanzate per i braccioli cavi che nascondono un mini meccanismo manuale sotto-bracciolo brevettato, in grado di azionare lo scorrimento dei tiranti per permettere i due cambi di posizione dello schienale senza alcuna forzatura o scatto.

Folio è completamente riciclabile.

