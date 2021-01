Lombardia, Letizia Moratti: "Sospendere la zona rossa per 48 ore, in attesa di un ricalcolo dei dati da effettuare, anticipando i tempi, martedì 19 gennaio".

Sospendere la zona rossa per 48 ore, in attesa di un ricalcolo dei dati da effettuare, anticipando i tempi, martedì 19 gennaio: queste le richieste che la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha nuovamente avanzato al Governo.

Una sollecitazione fatta al ministro della Salute Roberto Speranza, dal quale si attende “una decisione di sospensiva in attesa dell’aggiornamento degli indici Rt basato su dati che – spiega Moratti – configurerebbero per Regione Lombardia un livello di rischio attuale tutt’altro che da zona rossa”.

"La revisione sollecitata per martedì sulla base di questi dati - commenta Letizia Moratti - potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio di Regione Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l'intera Regione a seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che alla data del 16 gennaio a Regione Lombardia risulterebbe di 1,01 in decremento dall'1,17 di domenica 10 gennaio".

