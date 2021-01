Riaprono i Parchi Castello ed ex Ila

Conclusi gli interventi di messa in sicurezza dell’alberatura e alle ultime battute la raccolta dei numerosi rami caduti e tagliati nei giorni scorsi, sabato 16 gennaio saranno regolarmente aperti il Parco Castello e il Parco ex Ila.

Conclusi gli interventi di messa in sicurezza dell’alberatura e alle ultime battute la raccolta dei numerosi rami caduti e tagliati nei giorni scorsi, sabato 16 gennaio saranno regolarmente aperti il Parco Castello e il Parco ex Ila. Nell’ambito dei lavori di manutenzione del verde in città si stanno concludendo anche gli interventi nei giardini pubblici.

