"Grazie" e... un sostegno

L'Amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno dato una grande mano durante il 2020 e l'emergenza Covid-19. Erogata un piccola cifra di sostegno a quattro realtà.

La voce è quella dell'Amministrazione comunale. Una sola parola: "Grazie". Già, un ringraziamento speciale a tutti coloro che durante il 2020, e sono stati tanti (volontari, singoli cittadini, attività commerciali e produttive, professionisti, enti e associazioni del paese e del territorio), hanno dato una fondamentale mano ed un grosso aiuto per far fronte al difficile periodo e all'emergenza Covid-19. Ma, alla fine, il Comune non si è fermato qui, bensì... "Abbiamo voluto erogare, infatti, una piccola cifra di sostegno straordinario a quattro realtà che hanno fornito un enorme aiuto per la gestione della pandemia - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - Più precisamente alla Croce Azzurra Buscate (per i continui servizi e la collaborazione con la spesa a domicilio, i test a casa della saturazione e la costante presenza), quindi alla Croce Azzurra Ticinia Onlus (per la distribuzione di avvisi ed il trasporto di anziani e persone in difficoltà), alla Protezione Civile di Castano (in prima linea durante i test rapidi e sempre disponibili con il C.O.C., le sanificazioni e la distribuzione delle mascherine) ed alla Parrocchia Sant'Ambrogio (per il supporto con la sala stampa, i buoni spesa, i manifesti e per l'utilizzo dei locali per i medici che hanno eseguito test Covid). Siamo certi che anche nel 2021 la collaborazione di queste realtà sarà fondamentale, per uscire dalla situazione complessa, e che, anche al termine dell'emergenza, si possano conseguire ottimi risultati assieme".

