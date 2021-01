‘Dame des Fleurs’, vetrina da premio

Inveruno, anche in queste festività vissute con le limitazioni del Coronavirus, ha sempre un fascino particolare. Ecco allora che il Concorso vetrine promosso da ‘Inveruno in Vetrina’ ha visto l’aggiudicarsi del primo posto a ‘Dame des Fleurs’. Il presidente Lorenzo Garavaglia ha donato una targa commemorativa.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro