Accesso online sportelli

Il Comune di Magenta accoglie il 2021 inaugurando un servizio di prenotazione degli accessi agli sportelli e ai servizi comunali online.

Il Comune di Magenta accoglie il 2021 inaugurando un servizio di prenotazione degli accessi agli sportelli e ai servizi comunali online. Dal 31 dicembre scorso, infatti, è possibile riservare un appuntamento tramite pc, smartphone o tablet: è sufficiente accedere alla piattaforma online dedicata (con link diretto dal sito web comunale) e registrarsi al portale. In alternativa, è possibile accedere anche con credenziali SPID, CIE o CNS. Pochi passaggi permettono di visualizzare la disponibilitá degli operatori e riservare la fascia oraria preferita. Il sistema, inoltre, provvederà ad inoltrare in automatico il dettaglio dell’appuntamento. La piattaforma prevede anche un sistema di web meeting a distanza, per parlare direttamente con l’operatore competente senza bisogno di particolari sistemi di videoconferenza, ma solo mediante dispositivo dotato di videocamera e microfono. Inizialmente, sará possibile prenotare online solo Servizi sociali e colloquio con assistente sociale (durata 60 minuti) o con il front office (durata 30 minuti); accedendo all’area dedicata, è possibile scegliere se parlare con un operatore per questioni legati agli anziani, a famiglia e minori o a disabilità e inclusione sociale. Infine, è possibile scegliere la modalitá del colloquio tra presenza, web meet o appuntamento telefonico. Sul portale è, inoltre, disponibile la compilazione online della domanda per l’assegnazione del buono spesa per l’emergenza Covid-19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro