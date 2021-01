Liga e il suo '7'... 'Platino'

Ad un mese dall’uscita, il disco di inediti '7' di Luciano Ligabue è stato certificato 'Platino'. Il disco di inediti '7' e rimasto per tre settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti.

Ad un mese dall’uscita, il disco di inediti '7' di Luciano Ligabue è stato certificato 'Platino'. Il disco di inediti '7', rimasto per tre settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti, e la raccolta '77+7' sono disponibili al seguente link: https://ligabue.lnk.to/Sette77. Il 7, un numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questa doppia uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti '7', acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, e la raccolta '77+7', che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, e il disco di inediti '7'.

