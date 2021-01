Ristoranti e bar: 32 milioni di euro

Lombardia: entro venerdì 15 gennaio tutti gli indennizzi saranno liquidati con i relativi bonifici, direttamente sui conti correnti delle imprese che ne hanno fatto richiesta.

Per quanto concerne le categorie dei ristoratori e dei bar, particolarmente colpite dalle limitazioni conseguenti ai Dpcm del Governo e alle ordinanze regionali che li attuano, il piano 'Rilancio Lombardia' ha previsto uno specifico bando che è stato aperto il 19 dicembre e chiuso il 23 dicembre 2020. Regione Lombardia si è messa immediatamente al lavoro. Entro venerdì 15 gennaio tutti gli indennizzi decretati lo scorso 31 dicembre saranno liquidati con i relativi bonifici, direttamente sui conti correnti delle imprese che ne hanno fatto richiesta. Il totale che sarà liquidato a ristoranti e bar che hanno presentato correttamente le oltre 20.000 richieste è di circa 32 milioni di euro. Questi interventi organici previsti da 'Rilancio Lombardia' si affiancano al Piano Lombardia, che ha in dote 4 miliardi di euro per investimenti da parte dei Comuni, Province, Enti che realizzano opere necessarie per i territori e il loro rilancio.

