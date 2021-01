"Lavorare a fianco del Terzo Settore": è il primo obiettivo del neo assessore lombardo alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

Si è detta "Onorata ed orgogliosa di questo nuovo incarico", il neo assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli. "Mi è stato dato un grande compito. Il mio obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, mettendo al centro la persona, la famiglia, e pensare alle persone più fragili, alle donne, al lavoro e alle persone con disabilità". FILO DIRETTO CON IL TERZO SETTORE - "La Lombardia è una terra forte e coraggiosa e qui ci sono persone di valore. Tra le prime cose che intendo fare è incontrare tutto quel mondo del volontariato, le varie associazioni e quelle strutture che hanno lavorato incessantemente in questi mesi, dobbiamo lavorare insieme su progetti concreti, ripartendo da prospettive nuove e con grande energia. Tutto questo servirà proprio per fare quello che ha detto il presidente, rilanciare la Lombardia per rilanciare il Paese".

