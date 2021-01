"Arancio fino al 15, poi altre valutazioni"

Lombardia ancora in 'zona arancione' fino al 15 gennaio e poi... "I prossimi colori delle Regioni - ha chiarito il presidente Attilio Fontana - si decideranno venerdì".

Lombardia ancora in 'zona arancione' fino al 15 gennaio e poi... "I prossimi colori delle Regioni - ha chiarito il presidente Attilio Fontana - si decideranno venerdì, quando arriveranno i risultati al Cts. Dovremo capire se l'Rt e gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nei prossimi giorni oppure miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noi siamo vicini al rosso, c'è la possibilità che da venerdì 15 scatti la zona rossa". NON ABBASSARE LA GUARDIA - "Dall'inizio di dicembre - ha proseguito Fontana - l'indicazione dei parametri che determinano il passaggio delle Regioni da una zona all'altra, è stata modificata e resa più rigorosa. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, non possiamo ritenere che il problema si sia risolto".

