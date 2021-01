Racioppi nuovo medico

A partire da lunedì 11 gennaio prenderà servizio nell’ambulatorio di via Piave 17 ad Arconate il dottor Angelo Racioppi, che sostituirà il dottor Flavio Bison con un incarico temporaneo.

A partire da lunedì 11 gennaio prenderà servizio nell’ambulatorio di via Piave 17 ad Arconate il dottor Angelo Racioppi, che sostituirà il dottor Flavio Bison con un incarico temporaneo senza fine predefinita, ovvero fino all’arrivo di un medico tramite concorso. I pazienti del dottor Bison non dovranno effettuare alcun cambio medico, in quanto il dottor Racioppi è appunto un sostituto provvisorio. Il dottor Racioppi riceverà sempre e solo su appuntamento nei seguenti orari: lunedì 9.30-13, martedì 14.30-18.30, mercoledì 14.30-18.30, giovedì 14.30-18.30 e venerdì 9.30-13. Per appuntamenti, telefonare al numero 350/1686168 (lunedì, mercoledì, venerdì 8-12; martedì, giovedì 14.30-17.30), whatsapp 351/8775359. Il numero dello studio rimane lo 0331/462550.

