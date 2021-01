Screening per le scuole Superiori

In Lombardia una sperimentazione mirata basata sullo screening di alunni e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado per verificare concretamente l'incidenza del virus.

Didattica a distanza al 100% per le scuole Superiori fino al 24 gennaio e, poi, a breve, uno screening per studenti e docenti. Se per la prima, la conferma era arrivata già nei giorni scorsi da parte del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la seconda è lo stesso governatore lombardo a comunicarlo proprio in queste ultime ore. "Nella nostra Regione partirà presto una sperimentazione importante e mirata basata sullo screening di alunni e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado per verificare concretamente l'incidenza del virus in questo ambito - dice - Per quanto riguarda, inolte, la 'Dad', viene comunque garantita la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative professionali di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

