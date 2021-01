Chiusi parchi Castello ed ex Ila

Legnano: con ordinanza sindacale si è decisa la chiusura dalle ultime ore dei parchi Castello ed ex Ila per consentire i lavori di manutenzione dell’alberatura.

Con ordinanza sindacale si è decisa la chiusura dalle ultime ore dei parchi Castello ed ex Ila per consentire i lavori di manutenzione dell’alberatura resi necessari dagli effetti delle precipitazioni delle scorse settimane. I parchi resteranno chiusi sino al termine dei lavori. Nel frattempo sono in corso e si protrarranno sino a lunedì le azioni di messa in sicurezza delle altre aree verdi di proprietà comunale e ai margini delle strade. La prossima settimana si provvederà a completare la rimozione e lo smaltimento di tutti i rami e i tronchi raccolti sul territorio in questi giorni. È bene precisare che si provvederà alla rimozione delle situazioni più pericolose anche se il verde fosse di provenienza privata. Negli altri casi l’operazione sarà a carico dei proprietari.

