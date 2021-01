E’ stato trasferito in codice giallo alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato con fratture multiple, un uomo di 54 anni coinvolto in un infortunio sul lavoro a Bernate.

E’ stato trasferito in codice giallo alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato con fratture multiple, un uomo di 54 anni coinvolto in un infortunio sul lavoro a Bernate Ticino. L’altro pomeriggio il 54enne, residente a Robecco sul Naviglio, è caduto da un’altezza di un paio di metri mentre era impegnato in alcune mansioni alla ditta Sive, specializzata nella lavorazione del polistirolo espanso, in via Vittorio Emanuele. I colleghi hanno allertato immediatamente il 112 che ha inviato sul posto l’equipaggio di turno della Croce Bianca di Magenta e l’eliambulanza. Non ha perso conoscenza e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’Humanitas. A chiarire la dinamica sarà la Polizia locale di Bernate, insieme ai tecnici del dipartimento prevenzione infortuni sul lavoro di ATS.

