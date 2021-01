"Don ci mancherai"

Il coro Pieve del Seprio di Castronno ricorda don Sandro Bottini, il sacerdote di Busto Garolfo scomparso di recente. Una lettera per il don, tra emozioni e commozione.

Le parole sono toccanti e vanno dritte a un concetto fondamentale: "Ci sei stato molto vicino, ti abbiamo voluto molto bene e ci mancherai". Il coro Pieve del Seprio di Castronno ha conosciuto bene don Sandro Bottini, il sacerdote di Busto Garolfo scomparso di recente e di cui martedì 5 gennaio in paese si sono svolte le esequie e che è stato per altro parroco nel Comune del Varesotto. E proprio per questo ha inteso omaggiarlo con una lettera intensa: "E' bello e ci rende chiesa universale - scrive il coro - sentire e leggere che tutti lo abbiano amato, conosciuto, ne abbiano sentito parlare dai nostri padri per la sua umiltà e discrezione, coniugate a valori come l'apertura e l'accoglienza verso tutti a vivere la carità nel quotidiano, è bello e con gratitudine anche noi di Castronno possiamo stringerci nella preghiera a coloro che l'hanno vissuto in questi ultimi anni, grazie don Sandro". Musica di un ricordo che non si estinguerà verso chi ha saputo lasciare un segno credibile e autenticamente cristiano.

