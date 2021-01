Vaccinazioni Covid al 10%

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nelle ultime ore, sono state effettuate oltre 6 mila vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi 10 mila.

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nelle ultime ore, sono state effettuate oltre 6 mila vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi 10 mila somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alle dosi attualmente in dotazione. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svoltasi nelle scorse ore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro