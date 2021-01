Calcio Lombardia: l'assemblea sarà online

Calcio: la Lombardia è la prima regione della LND che eleggerà i propri rappresentanti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Federcalcio.

Una vittoria su tutta la linea, un colpo di scena forse ancor più fragoroso del previsto. Non si terrà nessuna assemblea a Brescia, la Prefettura era già pronta a intervenire e avrebbe di fatto annullato tutto. Lo dice la legge, lo dice il buon senso, sarebbe stata una follia, uno schiaffo alle tante vittime che la regione ha pianto in questi mesi. Da più parti arrivavano conferme, le società erano già pronte a far partire le carte bollate perché non si può chiedere a dirigenti e volontari di mettersi in macchina e sfidare una pandemia per una cosa che può essere fatta tranquillamente rimanendo a casa. Quindi la Lombardia è la prima regione della LND che eleggerà i propri rappresentanti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Federcalcio.

