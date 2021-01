Le due opere di Procaccini

Un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale. Comune di Magnago e Bienate e Parrocchie insieme per i due dipinti di Camillo Procaccini, custoditi nelle due chiese.

Gli obiettivi, alla fine, sono certamente importanti: valorizzare e conservare il patrimonio culturale del paese e del territorio. Il progetto, poi, beh... altrettanto significativo e di grande rilevanza. "Come Amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con la Parrocchia di Bienate - spiega il consigliere Gianluca Marta - abbiamo ideato e finanziato, appunto, una proposta relativa a due dipinti che si trovano, rispettivamente nelle chiese di Magnago e Bienate e che sono attribuiti al noto artista Camillo Procaccini". Più nello specifico, l'iniziativa è strutturata in due interventi. "Il primo ha riguardato la realizzazione di due video di presentazione e introduzione alle vicende stilistiche, artistiche e storiche dei dipinti, ossia 'San Giacinto guarisce due gemelli ciechi' (custodito nella navata laterale sinistra della chiesa Parrocchiale San Michele del capoluogo) e 'San Francesco' (situato nella seconda cappella a destra della chiesa di San Bartolomeo nella frazione) - prosegue Marta - Quindi, in parallelo, ci si è attivati con la risistemazione della stessa cappella, mettendo un nuovo impianto luci (che consentirà di illuminare la superficia pittorica del quadro in maniera molto più omogenea), oltre al posizionamento, su un nuovo supporto, di tutti gli arredi liturgici e devozionali che nascondevano in parte la visione della tela. Vogliamo ringraziare don Marco Basilico per le registrazioni nella chiesa di San Michele e don Flavio Parziani per quelle in San Bartolomeo. Un grazie particolare per le informazioni sui restauri e la sua consulenza professionale, ancora, alla dottoressa Isabella Pirola ed alla Pro Loco per le nozioni storiche. Per la redazione dei testi si è fatto, infine, riferimento alle schede artistiche redatte dal professor Federico Cavalieri sul volume Magnago e Bienate due paesi, una storia".

CAMILLO PROCACCINI E QUELLE DUE OPERE NELLE DUE CHIESE



