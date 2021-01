Prelievi su prenotazione

Dall'11 gennaio, l'accesso al centro prelievi dell'ospedale di Legnano, dovrà avvenire su prenotazione. Ecco, allora, le varie modalità per il servizio.

Accesso al centro prelievi dell'ospedale di Legnano su prenotazione. Si partirà, allora, dal prossimo 11 gennaio (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.15) e seguendo delle specifiche modalità, ossia contattando il contact center regionale (CCR), dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, al 800638638 (reta fissa) oppure lo 02/999599 (rete mobile) o ancora con l'App gratuita 'Salutile'. Rimane, comunque, attivo il servizio in accesso diretto senza obbligo di prenotazione, garantito per gli utenti in possesso di ricetta con Codice U (urgente) e per la sola consegna dei materiali biologici (no prelievo). E’ obbligatorio, infine, presentarsi con un massimo di 10 minuti di anticipo rispetto all’appuntamento fissato, al fine di evitare assembramento nelle zone di attesa.

