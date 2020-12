Rapina al Conad: arrestato

Rapina natalizia alla Conad di Castano Primo, arrestato in flagranza da Polizia locale e Carabinieri un uomo dell’hinterland.

La scorsa mattina, attimi di tensione a Castano Primo, quando un uomo nel tentativo di effettuare una rapina ai danni dell’esercizio commerciale “Conad “ di via Lonate, ha estratto dalla tasca un coltello a scatto tra le persone ìn fila alla cassa ed ha tentato di farsi consegnare l’incasso da parte della cassiera.

Questa però, con freddezza chiudeva il vano dei contanti e scappava da dietro al banco destabilizzando totalmente il rapinatore, il quale vedendo fallito il suo tentativo cercava di guadagnare la fuga e si dirigeva a piedi presso un tabacchi poco distante presumibilmente nel medesimo tentativo di compiere lo stesso atto criminoso.

Intanto, i gestori dell’esercizio davano l’allarme, comunicando al comando di piazza Mazzini quanto stava accadendo. Così, una pattuglia al femminile della Polizia locale poco distante dalla in zona, si avvicinava celermente e dopo poche decine di metri dal tabacchi intercettava il rapinatore. In supporto, prontamente intervenivano una pattuglia della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri retta dal Comandante Luogotenente Carica Speciale Cosimo Paglialunga ed altro personale di polizia locale del Comandante Commissario Capo Massimo Masetti.

Si procedeva così all’arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 380 c.p.p. dell’uomo, che veniva identificato poi in V.R., classe 1976, italiano, incensurato, residente in un comune dell’hinterland.

L’arma bianca utilizzata per commettere la rapina, veniva rinvenuta ancora addosso all’arrestato durante la perquisizione personale e così posta sotto sequestro. Nei confronti dell'uomo si procedeva per i reati di cui agli art. 56 C.P., 628 C.P.e 699 C.P..

Il soggetto, veniva dapprima condotto presso la locale caserma per la redazione degli atti congiunti di polizia giudiziaria e poi dopo il fotosegnalamento trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima disposto da PM di turno.

