7 decessi all'Azzalin

La situazione all'RSA Azzalin si è notevolmente aggravata per molti ospiti, tanto che si è arrivati a contare ben 7 decessi per Covid-19. L'ultimo proprio oggi.

Sono le notizie che speravamo di non dover più dare, invece, ancora una volta, il Coronavirus si abbatte sulle persone più fragili: la situazione dell'RSA Azzalin di Inveruno già da alcune settimane aveva iniziato a destare preoccupazioni.

Solo la scorsa settimana il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli così dichiarava: "Su 55 ospiti 49 sono risultati essere positivi - spiegava il 18 dicembre - Sono risultati positivi altresì 4 operatori assistenziali, 3 operatori sanitari, 2 operatori amministrativi. La Cooperativa ha provveduto ad attivare la sostituzione di parte del personale assente per malattia".

Con il passare dei giorni però, purtroppo, la situazione si è notevolmente aggravata per molti ospiti, tanto che si è arrivati a contare ben 7 decessi per Covid-19. L'ultimo proprio oggi. Una situazione che ha colpito profondamente la comunità, soprattutto perchè nella prima ondata la casa di riposo aveva risposto bene all'emergenza chiudendo tempestivamente le visite ed evitando il dilagare dei contagi al suo interno.

